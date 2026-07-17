Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman yangın söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Gemlik'in Kurtuluş Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Ekiplerin, yeniden alevlenme riskine karşı yanan alandaki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gemlik'te Zeytinlik Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?