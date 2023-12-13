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Gemlik'te zeytinlikte işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu - Son Dakika
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Gemlik'te zeytinlikte işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir zeytinlik alanda yaşanan tartışma sonucu cinayet işleyen zanlı, polise teslim oldu. Zanlı, ifadesinde öldürme amacı olmadığını iddia etti.

Gemlik\'te zeytinlikte işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu
13.12.2023 - 21:20,
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda işlenen cinayetin zanlısı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda önceki gün çıkan tartışma sonrası, Erhun M. (56) silah ile Sinan Şap'ı (33) vurarak ölümüne sebep olmuştu. Olay yerinden traktör ile ayrıldığı, ardından otomobil ile bölgeden kaçtığı öğrenilen Erhun M.'nin otomobili ve olayda kullandığı silah Orhangazi'nin Gölyaka bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra iki gün kaçan zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaların sonrası alan daralınca teslim oldu.

"Küfür için uyardım, darp edildim. Öldürme amacım yoktu"

Zanlı Erhun M., ilk ifadesinde tarlasının aşağısında bulunan zeytinlikte küfürlü konuşma ve bağırışlar gelmesi üzerine, 'Küfürlü konuşmayın, kadın işçiler de var' şeklinde uyarı yaptığını, ters cevap alınca tartışma ve hakaret edildiğini, ardından da darp edildiğini iddia etti. Erhun M., işçileri olay sonrasında bıraktıktan sonra tekrar tarlaya gelerek, şahıslarla yaşanan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söyledi. Zanlı ifadesinde, öldürme amacının olmadığını söyledi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gemlik Adliye'sine getirilen ve hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Umurbey, Gemlik, Bursa, Suç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te zeytinlikte işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'te zeytinlikte işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu - Son Dakika
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