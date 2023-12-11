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Gemlik'te Zeytinlikte Tartışma: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Gemlik'te Zeytinlikte Tartışma: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, zeytinlikte tartıştığı tarla komşusunu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak maalesef kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Gemlik\'te Zeytinlikte Tartışma: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü
11.12.2023 - 21:14,
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, zeytinlikte tartıştığı tarla komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlik alanda meydana geldi. Zeytin işi ile uğraşan Sinan Şap (33) ile tarla komşusu arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Komşusu Sinan Şap'a silah doğrultarak ateş etmeye başladı. Mermiler Sinan Şap'ın vücudunun çeşitleri yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinan Şap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te Zeytinlikte Tartışma: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'te Zeytinlikte Tartışma: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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