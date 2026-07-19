Genç Aile Hekimi Dr. Balkan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Aile Hekimi Dr. Balkan Hayatını Kaybetti

Genç Aile Hekimi Dr. Balkan Hayatını Kaybetti
19.07.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Dr. Muhammed Furkan Balkan, evinde ölü bulundu. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Dr. Muhammed Furkan Balkan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şekerli Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Muhammed Furkan Balkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Dr. Balkan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 34 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dr. Balkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhammed Furkan Balkan'ın Siverek'e bağlı Şekerli Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktorun vefatı, ailesi, meslektaşları ve sağlık camiasında üzüntüye neden oldu.

Muhammed Furkan Balkan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Muhammed Furkan, Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Aile Hekimi Dr. Balkan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:20
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 14:23:26. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Aile Hekimi Dr. Balkan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.