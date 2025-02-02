Genç Kız Tartıştığı Erkek Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
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Genç Kız Tartıştığı Erkek Arkadaşını Öldürdü

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Niğde'de tartışma sonucu 22 yaşındaki İ.Ü., erkek arkadaşı H.G.'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

02.02.2025 15:07
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Genç kız tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

NİĞDE - Niğde'de genç kız tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Niğde merkez Kale Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre öğrenci evinde kaldığı öğrenilen erkek arkadaşı 26 yaşındaki H.G.'nin yanına gelen 22 yaşındaki İ.Ü. arasında bilinmeyen bir henüz nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; H.G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kalbinden bıçaklandığı öğrenilen H.G, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi İ.Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Niğde, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç Kız Tartıştığı Erkek Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika

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