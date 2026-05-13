Genç kızdan örnek davranış: Bulduğu parayı polise teslim etti

13.05.2026 22:14
İnegöl'de bankamatikte bulunan 10 bin TL'yi genç kız Gizem Doğan, polise teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde genç kızın örnek davranışı takdir topladı. Bankamatikte unutulan yaklaşık 10 bin TL'yi bulan genç kız, parayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Olay saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bankamatikte meydana geldi. Gizem Doğan, arkadaşıyla birlikte para çekmek için ATM'ye gittiği sırada cihaz üzerinde bırakılmış halde bir miktar para buldu. Paranın kendisine ait olmadığını anlayan genç kız, hiç tereddüt etmeden durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yaklaşık 10 bin TL'yi teslim eden Doğan'ın duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Polis ekipleri, unutulan paranın sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

