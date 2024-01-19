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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
İçerişehir Mahallesi'nde göl sahili yakınında bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22), ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, Çağla S'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Genç kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika