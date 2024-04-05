İsviçreli model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında hayatını kaybetti

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21 yaşındaki İsviçreli model Anna Kraevskaya ve DJ sevgilisi Hysni Qestaj, 200 km hızla giden Ferrari'nin bariyerlere çarpması sonucu yanarak hayatlarını kaybetti. Kazada araba tamamen yandı ve çiftin cesetleri kömürleşmiş halde bulundu. Cesetleri taktıkları farklı altın saatler sayesinde teşhis edilebildi.

100 bin sterlinlik süper otomobil, çarpma anında ikiye bölündü.

Arabanın bir tekerleği koparak birkaç metre ötedeki çimlere savruldu. Araç ön kısmı buruşup alev aldı ve küle döndü. Ancak Ferrari GTC4'ün arka kısmı sağlam kaldı.

Kaza yerine trafik polisi, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri yetişti, ancak ne yazık ki kurtaracakları bir şey yoktu. Kaza,İtalyan otoyolunda gerçekleşti.

Qestaj, Dj Style Q olarak da bilinen, bir İsviçre kulübünde çalışıyordu. 40 yaşındaki DJ, İsviçre'nin Villeneuve kentinde yaşıyordu ve Kosova'da annesiyle birlikte yaşayan 11 ve 14 yaşlarında iki çocuğu geride bıraktı.