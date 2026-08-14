Genç Öğretmen Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genç Öğretmen Kazada Hayatını Kaybetti

Genç Öğretmen Kazada Hayatını Kaybetti
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Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada genç öğretmen Medine Efeoğlu Doğan öldü.

Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerden genç öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde meydana gelmişti. Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden Medine Efeoğlu Doğan'ın kısa süre önce evlendiği ve öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Doğan'ın, Muş'ta öğretmenlik yaparken son atamada Ankara'yı tercih ettiği ve bu yüzden evraklarını tamamlamak üzere Ankara'da bulunduğu belirtildi. Doğan için Polatlı Yeni Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi gözyaşları içinde Polatlı Şehir Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Öğretmen Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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