Genç Samet Şeker Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Evinden ayrıldıktan 5 gün sonra ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM - Çorum'da evinden ayrıldıktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül tarihinde, yaşadığı evden ayrılan 22 yaşındaki Samet Şeker'den bir daha haber alınamamış, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılmıştı. Gencin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker'in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde arama çalışması yapıldı. Arama çalışması neticesinde Samet Şeker'in cansız bedeni, İskilip yolu Dut Köyü mevkiinde, şarampole yuvarlanan araçta bulundu.

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeker'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Şeker için Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Camii'inde cenaze namazı kılıncı. Kılınan cenaze namazının ardından Şeker'in cenazesi Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.