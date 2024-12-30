Gençlerin Patenle Tehlikeli Yolculuğu

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Beyoğlu Kabataş'ta patenle tehlikeli yolculuk yapan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, 21 Aralık tarihinde paten süren bir grup genç, kendilerini ve sürücüleri tehlikeye attı. Seyir halindeki araçların arasından ilerleyen gençler, adeta ölümle burun buruna geldi. Bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kalırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL