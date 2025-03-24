Gerard Depardieu Taciz Davasında Hakim Karşısında - Son Dakika
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Gerard Depardieu Taciz Davasında Hakim Karşısında

Gerard Depardieu Taciz Davasında Hakim Karşısında

Fransız aktör Gerard Depardieu, iki kadına cinsel taciz suçlamasıyla Paris'te yargılanıyor.

24.03.2025 13:51
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Fransız aktör Gerard Depardieu, 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle bugün başkent Paris'te hakim karşısına çıkıyor.

Rol aldığı 200'den fazla film ve televizyon dizisi ile Fransız sinemasının önde gelen isimlerinden oyuncu Gerard Depardieu, yaklaşık 20 kadın tarafından tacizle suçlansa da ilk kez hakim karşısına çıkıyor. 76 yaşındaki Depardieu, 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başkent Paris'te başlıyor. 34 yaşındaki bir yönetmen yardımcısı ile 54 yaşındaki bir set tasarımcısı iki kadının Yönetmen Jean Becker'in "Les Volets Verts" (Yeşil Kepenkler) filminin çekimleri sırasında cinsel saldırıya uğradıklarını iddia ettiğş duruşmanın TSİ 15.30'da başlaması bekleniyor. Fransız aktör ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Ekim 2024'te yapılması planlanan duruşma, aktörün sağlık durumu nedeniyle bugüne ertelenmişti. Depardieu'nun Avukatı Jeremie Assous aktörün bugün duruşmaya katılacağını bildirdi. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gerard Depardieu Taciz Davasında Hakim Karşısında - Son Dakika

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