Gerede\'de ormana sıçrayan yangını söndürme mücadelesi helikopterle sürüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda örtü yangını şeklinde ilerleyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak ve ağaçların tepe noktalarına ulaşmasını önlemek amacıyla bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ile orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı zorlu söndürme mücadelesi sürüyor.