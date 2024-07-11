Geri dönüşüm tesisinde 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın söndürüldü
KOCAELİ - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ertuğrul Gazi Mahallesi Mihriban Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. İddiaya göre, yangın iş yeri içerisinde makinelerden kaynaklandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangına dair inceleme başlatıldı.
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