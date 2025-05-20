Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kontrol uygulamasında 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın- İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat izni bulunmayan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere 175 bin 693 TL idari para cezası uygulanarak Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Germencik'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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