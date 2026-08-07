Germencik’te iş yeri yangını - Son Dakika
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Germencik’te iş yeri yangını

Germencik’te iş yeri yangını
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir mobilya mağazasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir mobilya mağazasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle mağazada yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında işyeri kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Germencik, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Aydın, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Germencik’te iş yeri yangını - Son Dakika

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