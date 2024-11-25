Gevaş'ta Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

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Van'ın Gevaş ilçesinde bir ve ahırda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesine bağlı Daldere Mahallesi'nde ikamet eden Cumali İpek isimli vatandaşa ait ev ve ahırında meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gevaş ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile tedbir amaçlı Bitlis'in Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürürken, ev ve ahır büyük çapta hasar gördü. - VAN