Geyve Belediyesi Meclis Üyesi Yangın Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Geyve Belediyesi Meclis Üyesi Yangın Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Geyve Belediyesi Meclis Üyesi Yangın Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı
24.07.2025 13:47  Güncelleme: 13:52
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Yangınların bilinçli olarak çıkarıldığını iddia eden Gül, ilk paylaşımını sildikten sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medyadan, "Geyve'nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar" şeklinde paylaşım yapan Geyve Belediyesi Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını 5'inci gününde de devam ediyor. Yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geyve Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, "Geyve'nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar. İklim kanununu meclisten geçirdiler, gizli maddelerini hayata geçiriyorlar. Halkımız cahil değil artık göz var nizam var. Yazık günah, yaktığınız yangınlarda yanasınız" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındı

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gül hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Meclis Üyesi Gül'ün, ilk paylaşımını silerek yerine yeni bir paylaşım yaptığı görüldü.

Diğer paylaşımında Gül'ün, "Geyve'nin Doğançay, Kozan, Bayat köylerinin yanı sıra Ferizli'de ve Osmaneli'de ormanlar yanıyor. Bu yangınlar bilinçli değilse ben bir şey bilmiyorum. Aynı anda nasıl olabilir. İklim kanunu hayata geçiriliyor. Yakanların Allah belasını versin" yazdığı görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Geyve Belediyesi Meclis Üyesi Yangın Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika

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