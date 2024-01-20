Geyve\'de İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Elvan Bey Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. N.K.'a ait ahşap evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evin ikinci katını saran alevler için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, evin ikinci katı ve çatısını tamamen saran yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin ikinci katı ve çatısında maddi hasar oluştu. - SAKARYA