Geyve\'de Uyuşturucu Operasyonu: 302 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Geyve ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde E.B. (26) isimli şahsın ikametgahı ve bahçesinde yapılan aramalarda; 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA