Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Geyve\'deki Orman Yangını Kontrol Altında
21.07.2025 13:20
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Geyve'deki yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Sakarya'nın Geyve ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak iki noktada yeniden alevlenmelerin meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Polat, önümüzdeki 1 haftanın çok kritik olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Polat, Geyve'nin Bozören Mahallesi yakınlarında dün saat 17.10 sıralarında tespit edilen yangına ilk müdahale aracının 15 dakika içinde ulaştığını ifade etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Taşoluk köyünü tehdit ettiğini ve bu köyde bazı evlerin yandığını belirten Polat, "Gün batımına kadar hava araçlarımız ve kara unsurlarımız yoğun bir şekilde burada çalıştılar. Hava araçlarımız gece çalışamadığı için onlar indi, kara araçlarımız ve can siper hane çalışan orman kahramanlarımız, teşkilatımızın fedakar mensupları uykusuz şekilde sabaha kadar burada yangınla mücadele ettiler. Sabah bir duman çıktı. Hava araçlarımızın tamamını sevk etmiştik ama dumandan dolayı kaldıramadık. Dumanın dağılmasıyla beraber bütün unsurlarımız çalışır vaziyete geldi. Şuanda 13 helikopter ve 8 uçakla yangına müdahale ediyoruz. Yangın kısmen kontrol altına alındı denebilir ancak iki noktada yeniden parlamalarla, oluşan alevlerle tekrar mücadeleye giriştik" dedi.

"Bin 500 hektar civarında alanın yandığını tahmin ediyoruz"

Polat, Taşoluk köyünün tahliye edildiğini hatırlatarak, "Onun dışında bazı köyler de tahliye edildi. Bin 500 hektar civarında alanın yandığını tahmin ediyoruz ancak önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar sonucunda bu sayı netleşecek" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Polat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Taşoluk köyünün arkasındaki sarp arazi ve yangın alanının güneybatısı şu anda bizi zorluyor. Ankara'daki yangın harekat merkezimizde sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, İHA'lardan gelen görüntülerle yangını dün geceden beri takip ediyor. Bizde alanda takip edip, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz"

"Önümüzdeki 1 hafta çok kritik"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Polat, "Burası yangına hassas olan bir yer değildi, yöre halkı da bunu söylüyor. Son 6 aylık kuraklık haritasında en koyu olarak haritada gösterilen yerlerden bir tanesi Göynük ve civarı. Bu da kendini yangınlarla gösteriyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sadece bu bölgede değil, Türkiye çapında açık alanlarda ateş yakmayalım, kıvılcım oluşturabilecek hiçbir faaliyette bulunmayalım. Önümüzdeki 1 hafta çok kritik. Türkiye'nin ormanları yanmasın, yeşil vatanımızı koruyalım" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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