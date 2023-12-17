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Giresun Bulancak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Paşakonağı Yaylası'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Otomobilin karlı ve buzlu yolda uçuruma yuvarlandığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun Bulancak\'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
17.12.2023 - 22:25,
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Giresun'un Bulancak ilçesi Paşakonağı Yaylası'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Paşakonağı Yaylası'ndan dönüşte yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 28 NS 647 plakalı otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada Temel Terzioğlu'nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta bulunan 3 yaralı ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bulancak, Giresun, AFAD, Son Dakika

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