Giresun\'da 2. El Eşya Deposunda Yangın Çıktı

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Giresun'un Alucra ilçesinde 2. el eşya deposu, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde İbrahim Yağcıoğlu'na (43) ait 2. el eşya deposunda yangın çıktı. Yangın bahçedeki sera ve meyve ağaçlarına da sıçrayarak büyük zarara yol açarken, yangına Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri, Alucra Orman İşletme Şefliğine ait yangın söndürme araçları ve çevredeki beton mikserlerinin desteği ile hızlı bir şekilde müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında depoda bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN