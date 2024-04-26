Giresun'da araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun\'da araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada, araç dereye yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 16:43
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada dereye yuvarlanan araçtaki sürücü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Konak köyünden Şebinkarahisar ilçe merkezine seyir halinde bulunan Mehmet Bölük, Alucra sapağında direksiyon hakimiyetini kaybedince 28 AAG 209 plakalı otomobili Tamzara Irmağı'na yuvarlandı. Saatlerce ırmak içerisinde kalan aracı yoldan geçmekte olan bir otobüs yolcusu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otobüsteki yolcuların da yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılardan Mehmet Bölük'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bedriye Bölük ise yaralı olarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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