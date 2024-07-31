Giresun'da aranan 2 şahıs yakalandı

3.Sayfa

Giresun'un Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahsın yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Keşap'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konut ve eklentilerinde yağma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs yakalanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Güce'de ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. isimli şahıs Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GİRESUN