Giresun'da aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giresun'da aranan 2 şahıs yakalandı

Giresun'un Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Keşap'ta yağma suçundan aranan H.S. isimli şahıs Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Güce'de ise dolandırıcılık suçundan aranan E.N. isimli şahıs aynı cezaevine teslim edildi.

31.07.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahsın yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Keşap'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konut ve eklentilerinde yağma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs yakalanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Güce'de ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. isimli şahıs Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Giresun, Espiye, Keşap, Güce, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 18:05:56. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement