Giresun'un Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Keşap ve Güce ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahsın yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.
Keşap'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konut ve eklentilerinde yağma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs yakalanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Güce'de ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. isimli şahıs Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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