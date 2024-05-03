Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu

Giresun\'da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu

Giresun'un merkeze bağlı Çaldağ Çığdibi mevkiinde 54 yaşındaki Bekir Yılmaz'ı hareketsiz halde gören komşuları jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde darp ya da ölüm nedeniyle ilgili bir iz bulunamadı. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.05.2024 19:41
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Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Merkeze bağlı Çaldağ Çığdibi mevkiinde 54 yaşındaki Bekir Yılmaz'ı hareketsiz halde gören komşuları jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Bekir Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Yılmaz'da darp ya da ölümüne neden olacak bir iz olmadığı belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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