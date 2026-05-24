Heyelan tehlikesi altındaki evler boşaltıldı
24.05.2026 17:39  Güncelleme: 17:46
Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık beldesinde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amaçlı boşaltıldı, mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle risk altında bulunan 11 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, mahalle yolu ise ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesi Değirmenyanı Mahallesi'nde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bölgede toprak kaymasının yaşanmasının ardından AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Heyelan tehdidi altında bulunan 11 hanede yaşayan yaklaşık 50 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Risk taşıyan mahalle yolu ise tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, bölgede incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, aşırı yağışların heyelana neden olduğunu belirtti. Başkan Kalıntaş, "Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu ve Değirmenyanı Mahallemizde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 11 evimiz, ahırlar ve grup yolumuz risk altında kaldı. AFAD İl Müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimizle birlikte güvenlik amacıyla 11 hanemizi tahliye ettik. Yolumuzu açtık ancak şu an trafiğe kapalı durumda. Milletvekilimiz Ali Temür de bölgede incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanımıza durum iletildi. Giresun Valiliğimiz, Bulancak Kaymakamlığımız ve tüm kurumlarımız süreci yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Bölgede heyelan riskine karşı inceleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

