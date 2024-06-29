Giresun'da Huzur Toplantısı Düzenlendi

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Giresun'da polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere şehrin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Giresun'da huzur toplantıları düzenleyen Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, son toplantısını nüfusun en yoğun olduğu Aksu mahallesinde gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği huzur toplantısında Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube müdürleri de hazır bulundu. Toplantı ile ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Güzelyazıcı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmeleri için esnaf ve mahalle muhtarlarımızla Huzur Toplantısında bir araya gelerek mahallelerimiz hakkında istişarelerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Toplantılarda mahalle sakinlerini ve muhtarlarımızı kurulan stantlarla Kadın Destek Uygulaması (KADES), Siber suçlarla mücadele için SİBERAY, uyuşturucu ile mücadele için Narko Uygulama ve Toplum Destekli Polislik uygulamalarıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca katılımcıların mahallenin huzur ve güvenliği açısından görüş ve önerileri alınmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN