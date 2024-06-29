Giresun'da Huzur Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giresun'da Huzur Toplantısı Düzenlendi

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenledi. Toplantıya mahalle sakinleri, esnaf ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Siber suçlarla mücadele için SİBERAY, uyuşturucu ile mücadele için Narko Uygulama ve Toplum Destekli Polislik uygulamaları hakkında bilgiler verildi ve katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

29.06.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere şehrin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Giresun'da huzur toplantıları düzenleyen Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, son toplantısını nüfusun en yoğun olduğu Aksu mahallesinde gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği huzur toplantısında Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube müdürleri de hazır bulundu. Toplantı ile ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Güzelyazıcı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmeleri için esnaf ve mahalle muhtarlarımızla Huzur Toplantısında bir araya gelerek mahallelerimiz hakkında istişarelerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Toplantılarda mahalle sakinlerini ve muhtarlarımızı kurulan stantlarla Kadın Destek Uygulaması (KADES), Siber suçlarla mücadele için SİBERAY, uyuşturucu ile mücadele için Narko Uygulama ve Toplum Destekli Polislik uygulamalarıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca katılımcıların mahallenin huzur ve güvenliği açısından görüş ve önerileri alınmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Giresun, KADES, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Huzur Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Huzur Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement