Giresun\'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 9 kişi yaralandı

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Giresun'un Dereli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Giresun-Dereli karayolunun 10. kilometresi Çalça köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Dereli istikametine gitmekte olan henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 GIN 172 plakalı Skoda otomobil ile karşı yönden gelen 28 ED 081 Fiat Doblo araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - GİRESUN