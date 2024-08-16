Giresun'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 9 kişi yaralandı

Giresun\'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 9 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpışarak 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16.08.2024 14:17
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Giresun'un Dereli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Giresun-Dereli karayolunun 10. kilometresi Çalça köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Dereli istikametine gitmekte olan henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 GIN 172 plakalı Skoda otomobil ile karşı yönden gelen 28 ED 081 Fiat Doblo araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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