Giresun'da kayıp başvurusuyla ilgili 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giresun'da kayıp başvurusuyla ilgili 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 2'si tutuklandı

Giresun\'da kayıp başvurusuyla ilgili 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 2\'si tutuklandı

Giresun'da Durmuş Demir'in kayıp başvurusu sonrası kamyonetinin yanmış halde bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, kayıp şahsın cesedinin bulunduğu yerde yapılan aramada delillerin muhafaza altına alındığı belirtildi.

22.05.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'in ölü olarak bulunmasıyla ilgili mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Giresun'da 5 Nisan'da Durmuş Demir'in (52) yakınlarının kayıp ihbarının ardından 61 DF 043 plakalı kamyonetinin Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki bir bahçede kamyoneti yanmış halde bulundu. Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda Durmuş Demir'in Yağlıdere'nin Ekin Yaylası'nda dere kenarına atılmış cesedine ulaşıldı.

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İ.O ve eşi F.O ile O.A bugün öğleden sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede İ.O ve O.A. tutuklanarak cezaevine konulurken, F.O. için adli kontrol kararı verildi.

Emniyet cinayetin ayrıntılarını açıkladı

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yakınları tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde emniyet birimlerine müracaat edilerek, kendisinden haber alınamadığı beyan edilen Durmuş Demir'in bulunmasına yönelik kolluk kuvvetlerince çok yönlü arama çalışmaları başlatılmış ve Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sakarlık mevkiinde kayıp şahsın kullanmış olduğu 61 DF 043 plakalı kamyonet, kupa kısmı yanmış halde bulunmuştur. Kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kurularak güvenlik kameraları, PTS kayıtları incelenmiş, tanık beyanları alınarak teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller neticesinde olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen i.O. O.A. ve F.O. gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde Durmuş Demir'i öldürerek Yağlıdere ilçesi Ekin Yaylası'nda ormanlık alan içerisinde yüksek bir noktadan ekin deresine attıklarını beyan etmeleri üzerine bölgeye intikal eden kolluk kuvvetlerince yapılan aramada, Durmuş Demir'e ait ceset ve olay mahallinde elde edilen deliller muhafaza altına alınmıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da kayıp başvurusuyla ilgili 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararına tepki gösterdi Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına tepki gösterdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da kayıp başvurusuyla ilgili 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement