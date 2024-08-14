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Giresun'da kayıp kadının cesedi dere kenarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'nde kaybolan Sezen S'nin (27) yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu dere kenarında Sezen S'nin cansız bedeni bulundu. Sezen S'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GİRESUN