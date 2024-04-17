Giresun\'un Keşap ilçesinde minibüs su kanalına çarptı, 4 kişi yaralandı

Giresun'un Keşap ilçesinde minibüs kontrolden çıkarak su kanalına çarptı. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy mevkiinde Alp Tekin Delihüseyinoğlu (39) idaresindeki 28 ADD 597 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yok kenarındaki su kanalına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Alp Tekin Delihüseyinoğlu ile birlikte araçta bulunan Sümeyye Delihüseyinoğlu (33), A.E.D (2) ve M.D. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN
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Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
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