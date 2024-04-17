Giresun'un Keşap ilçesinde minibüs su kanalına çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun'un Keşap ilçesinde minibüs su kanalına çarptı, 4 kişi yaralandı

Giresun\'un Keşap ilçesinde minibüs su kanalına çarptı, 4 kişi yaralandı

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında, sürücü ve araçta bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

17.04.2024 16:11
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Giresun'un Keşap ilçesinde minibüs kontrolden çıkarak su kanalına çarptı. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy mevkiinde Alp Tekin Delihüseyinoğlu (39) idaresindeki 28 ADD 597 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yok kenarındaki su kanalına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Alp Tekin Delihüseyinoğlu ile birlikte araçta bulunan Sümeyye Delihüseyinoğlu (33), A.E.D (2) ve M.D. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'un Keşap ilçesinde minibüs su kanalına çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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