Giresun'da Polis Memuru Ölü Bulundu - Son Dakika
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Giresun'da Polis Memuru Ölü Bulundu

Giresun\'da Polis Memuru Ölü Bulundu
18.06.2026 23:24
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İki gündür kayıp olan polis memuru Osman S., Giresun sahilinde ölü bulundu. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Giresun'da iki gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru, sahilde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Osman S.'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu ilgili birimlere bildirdi. Akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman S. olduğu tespit edildi.

Olay yerine Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş ile çok sayıda polis memuru da geldi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Osman S.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, polis memuru Osman S.'nin boşanma sürecinde olduğu ve ailevi sorunlarından dolayı intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Polis Memuru Ölü Bulundu - Son Dakika

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