Sele kapılan amca ve yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sel sularına kapılan amca ile yeğenin, balık avladıkları sırada çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Sele kapılan kişilerden yeğenin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp amcayı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak amacıyla Yağlıdere Deresi'nde saçma atan amca Sedat Çelik (54) ile yeğeni Sedat Çelik (28), aniden yükselen sel sularına kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, amca ile yeğenin sele kapılmadan kısa süre önce dere kenarında balık avladıkları görüldü. Görüntülerin çekilmesinden dakikalar sonra ise iki kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarında, yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni suya kapıldığı noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Kayıp amca Sedat Çelik'i arama çalışmaları ise üçüncü gününde devam ediyor.

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Ordu Deniz Polisi, Giresun Belediyesi İtfaiyesi, Yağlıdere Belediyesi İtfaiyesi, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Trabzon ve Rize'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Çalışmaları Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin ile Belediye Başkanı Yaşar İbaş da yerinde takip ediyor. - GİRESUN