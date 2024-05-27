Giresun İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün Karadeniz açılım grubuna ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör unsurlarının yok edildiği ve izlerinin silindiği belirtildi. Operasyonda, sığınakta bulunan çeşitli silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, delil niteliği taşımayanlar ise imha edildi.

27.05.2024 21:30
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubuna ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Karadeniz kırsalında terör unsurlarının yok edildiği, geride kalan izlerinin de silinmeye davam edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Giresun ili Merkez ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan orta çaplı operasyonunda sözde bölücü terör örgütünün Karadeniz açılım grubunca 2014-2016 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınakta 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 22 adet Kalaşnikof fişeği, mazot ile karıştırılmış 1.5 kilogram gübre, 1 adet 60 akü, 5 kilogram beyaz çuval içerisinde un, 4,5 kilogram plastik kap içerisinde bulunan makarna, 3 kilogram plastik kap içerisinde bulunan şeker, 2 kilogram plastik kap içerisinde bulunan bulgur, 1 kilogram plastik kap içerisinde bulunan tuz ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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