Giresun\'da Trafik Kazaları Artışta

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Giresun'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 6,53 oranında artış yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı 2024 yılına ilişkin trafik istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Giresun'da 2024 yılında toplamda 2 bin 642 kaza meydana geldi. Kazaların 2 bin 262'si emniyet sorumluluk bölgesinde, 380'i jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşti. Bu kazalarda toplamda 13 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 326 kişi yaralandı. 2023 yılında ise emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 2 bin 480 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 176 kişi yaralandı.

Ölümler azaldı, yaralanmalar arttı

2024 yılında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda 2023 yılına göre yüzde 6,53 oranında artış yaşanırken, ölü sayısı yüzde 62,85 azaldı ancak yaralı sayısı yüzde 6,89 oranında arttı. - GİRESUN