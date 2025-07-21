Giresun'da Trafik Kazaları Artıyor

Giresun'da yılın ilk 6 ayında bin 268 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 905 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayına ait trafik kazası istatistiklerini yayımladı.

Giresun genelinde Haziran 2025'te emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında toplam 249 trafik kazası yaşandı. Emniyet bölgesinde 204, jandarma bölgesinde ise 45 kaza kayıtlara geçti. Bu kazalardan 127'si ölümlü veya yaralanmalı, 122'si ise maddi hasarlı olarak raporlandı. Haziran ayındaki kazalarda toplam 1 kişi yaşamını yitirirken, 202 kişi yaralandı.

Haziran ayında emniyet bölgesi 99 ölümlü veya yaralanmalı, 105 maddi hasarlı kaza meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi öldü, 149 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 28 ölümlü veya yaralanmalı, 17 maddi hasarlı kaza meydana gelirken bu kazalarda 53 yaralandı.

2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık süreçte Giresun'da toplamda bin 268 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 106'sı emniyet bölgesinde, 162'si ise jandarma bölgesinde yaşandı. Kazalar sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken, 905 kişi yaralandı.

Emniyet bölgesinde 506 ölümlü veya yaralanmalı, 600 maddi hasarlı kaza yaşanırken bu kazalarda 6 kişi öldü, 749 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 85 ölümlü veya yaralanmalı, 77 maddi hasarlı kaza meydana gelirken bu kazalarda 4 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. - GİRESUN