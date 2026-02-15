Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Giresun\'da Trafik Kazası: 1 Ölü
15.02.2026 22:59
Keşap ilçesinde otomobilin virajı alaması sonucu sürücü Emrah Şahin hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Alakaş Mahallesi Karabulduk Caddesi'nden merkez istikametine seyir eden Emrah Şahin (35) idaresindeki 28 AAF 681 plakalı otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emrah Şahin, Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Olaylar, Trafik, Keşap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
