Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Görele'de kavun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde kavun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kamyonette bulunan kavunlar karayoluna savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun-Trabzon karayolunun Görele ilçesi Yeniköy mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle 55 ASE 562 plakalı kavun yüklü kamyonet ile aynı istikamete seyir halinde bulunan 55 BAC 30 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan kavunlar yola saçılırken, kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Giresun, Trafik, Görele, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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