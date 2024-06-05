Giresun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

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Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu, uyarıcı maddelerin yakalanması ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında "Uyuşturucuya geçit yok" parolasıyla suçlulara gözdağı vermeye devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda delil ve suç niteliği taşıyan 528 adet sentetik ecza,15 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör, 24 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 6 adet reçete, 1 adet not kağıdı ve 3 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili ise 13 kişi gözaltına alındı - GİRESUN