Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 511 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 511 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şahsın adliyeye sevk edildiği operasyonda, 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

24.06.2024 16:41
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bulancak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen U.D., D.K. ve Ş.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan U.D. ve D.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda ele geçirilen 7 bin 511 kök kenevir bitkisi imha edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 511 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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