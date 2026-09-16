Giresun Eynesil'de kavşakta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun Eynesil'de kavşakta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Giresun Eynesil\'de kavşakta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Eynesil ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan B.G.'nin (19) kullandığı 28 EE 818 plakalı otomobil ile Eynesil'den Görele istikametine gitmekte olan R.E. (76) yönetimindeki 06 CUR 526 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Eynesil ilçe giriş kavşağında meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpışmasının ardından savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Eynesil, Giresun, Görele, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun Eynesil'de kavşakta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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