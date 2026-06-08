Giresun Gazeteciler Derneği'nde Bekir Bayram güven tazeledi - Son Dakika
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Giresun Gazeteciler Derneği'nde Bekir Bayram güven tazeledi

Giresun Gazeteciler Derneği\'nde Bekir Bayram güven tazeledi
08.06.2026 13:41  Güncelleme: 13:43
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Giresun Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Bekir Bayram, rakibi Mustafa Demir'i 45-25 oyla geçerek 21 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevine yeniden seçildi.

Giresun Gazeteciler Derneği'nin (GGD) Olağan Genel Kurulu tamamlandı. 21 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut Başkan Bekir Bayram ile Küresel Gazeteciler Derneği Giresun İl Temsilcisi Mustafa Demir'in aday olduğu seçimlerde kazanan yeniden Bekir Bayram oldu. Giresun Belediyesi Halk Akademisi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda iki liste yarıştı. 78 üyeden 70'inin oy kullandığı seçimde, Bekir Bayram'ın listesi 45 oy alırken, Mustafa Demir'in listesi 25 oyda kaldı. Bu sonuçla Bekir Bayram ve ekibi yeniden göreve seçilerek yola devam etti.

Seçim sonucunda Giresun Gazeteciler Derneği'nin yeni yönetim kurulu; Bekir Bayram, Cavit Özdemir, Ahmet Bilge, Kamil İşcan ve Yalçın Korkmaz'dan oluştu.

Derneğin denetleme kurulunda ise Osman Kıroğlu, Yusuf Ziya Aksu ve Hasan Seyis görev aldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Demir, Bekir Bayram, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Giresun, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun Gazeteciler Derneği'nde Bekir Bayram güven tazeledi - Son Dakika

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