Giresun Üniversitesi eski rektörü FETÖ'den yargılanacak - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi eski rektörü FETÖ'den yargılanacak

Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve ekibi, FETÖ/PYD ile bağlantılı suçlardan yargılanacak.

15.01.2025 23:26
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Giresun Üniversitesi'nde eski rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve ekibi FETÖ'den yargılanacak

Dönemin Rektör Danışmanı ve şu anda milletvekili olan AK Parti Milletvekili Nazım Elmas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye yazı gönderildi

GİRESUN - Giresun Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve dönemin üniversite yönetim ekibi, "FETÖ/PYD'yi koruma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanacak.

Danıştay 1. Dairesi bu kişilerin yargılanmasına yönelik verilen kararı onayladı. Kararın gerekçesinde, Giresun Üniversitesi yöneticilerinin FETÖ/PYD ile yeterli mücadele etmemek, şüpheli kişilere karşı işlem yapmamak ve belirli akademisyenlere yönelik kin ve husumet besleyerek görevlerini kötüye kullanmak gibi suçlamalar yer alıyor.

Danıştay, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen yargılanma kararına yapılan itirazı reddederek Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve ekibinin "lüzum-u mahkeme" kararıyla yargı önüne çıkmasına hükmetti. Bu kişiler, FETÖ/PYD ile bağlantılı oldukları düşünülen akademisyenler hakkında gerekli işlemleri yapmadıkları, soruşturmaları kin aracı olarak kullandıkları ve görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan dönemin Rektör Danışmanı ve şu anda milletvekili olan AK Parti Milletvekili Nazım Elmas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye yazı gönderildiği belirtildi. Milletvekili Nazım Elmas'ın da yargılanacak isimler arasında yer alıyor.

FETÖ/PDY soruşturmalarının ardında başlayan dava süreci

Dava süreci, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sonrasında başlamış ve Giresun Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Cevdet Coşkun kendisinden önceki rektör ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar'ı FETÖ bağlantısı gerekçesiyle açığa alıp soruşturma başlatmıştı. Aygün Attar, gözaltına alınarak serbest bırakılmış ve görevine geri dönmüştü. Ancak Aygün Attar, bu süreçte C.C.ve kurduğu komisyon hakkında YÖK'e başvurarak soruşturma başlatılmasını sağlamıştı. YÖK tarafından yapılan denetim sonucunda Cevdet Coşkun'un ve komisyon üyeleri hakkında "lüzum-u muhakeme" kararı verilmiş ancak suçlanan kişiler bu karara itiraz ederek durumu Danıştay'a taşımışlardı. Bu süreçte Giresun Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Cevdet Coşkun 30 Mayıs 2019 tarihinde sağlık nedenlerini mazeret göstererek görevinden istifa etmişti. Danıştay, son olarak itirazı reddederek bu kişilerin yargılanmasına karar verdi.

Yargılama süreci başlıyor

Danıştay kararının ardından Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve dönemin yönetim ekibindeki AK Parti Milletvekili Nazım Elmas'ın yanı sıra M.C., S.S., O.K. ve A.Ç. 28 Şubat'ta Giresun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Yargılama, TCK'nın görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen 257. maddesi uyarınca, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yapılacak.

Bu dava, FETÖ/PDY ile mücadelede kamu görevlilerinin sorumluluğunu ve görevlerini kötüye kullanma iddialarını gündeme getiren önemli bir yargı süreci olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Üniversitesi eski rektörü FETÖ'den yargılanacak - Son Dakika

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