Giresun Üniversitesi'nden FETÖ Davasına Tepki

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Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Danıştay 1. Dairesi tarafından "FETÖ/PYD'yi koruma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına karar verilen Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve dönemin üniversite yönetimini savunan bir açıklama yaptı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basında gündeme gelen davanın tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Dernek, FETÖ ile mücadele sürecinde Giresun Üniversitesi'nde görev alan öğretim üyelerinin 2016-2019 yılları arasında rektörlük, rektör yardımcılığı ve danışmanlık görevlerinin yanı sıra FETÖ inceleme komisyonlarında görev aldığını belirterek bu kişilerin görevlerini büyük bir titizlik ve başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Açıklamada, "Üyelerimiz, Giresun kamuoyunun yakından bildiği üzere, üzerlerine düşen sorumlulukları başarıyla yerine getirmiştir. Bu kişiler, demokrasiye olan bağlılıkları ve darbe girişimlerine karşı duruşlarıyla tanınmaktadır" denildi.

"Karar tehlikeli emsal oluşturabilir"

Dernek, öğretim üyeleri hakkında ortaya atılan suçlamaların hukuksuz ve kanuna aykırı olduğuna dikkat çekti. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesi ve 6755 sayılı Kanun'un 37. maddesine atıfta bulunarak, bu kişilerin aldıkları kararlar ve icra ettikleri görevlerden dolayı hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, davanın hukuken görevsizlik nedeniyle reddedilmesi gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde, FETÖ ile mücadelede görev alan tüm komisyonların tartışmaya açılacağı ve FETÖ'nün elini güçlendirecek tehlikeli bir emsal oluşturulacağı ifade edildi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Dernek açıklamasında, "Bir kısmı halen TBMM'de milletvekili olarak görev yapmaktadır, diğer kısmı ise üniversitemizde aktif olarak görevlerine devam etmektedir. Bu değerli üyelerimizin haksız ve maksatlı şekilde itibarsızlaştırılmalarına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği açıklamasında, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

Dava 28 Şubat'ta görülmeye başlanacak

Öte yandan Danıştay 1. Dairesi Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve dönemin yönetim ekibindeki AK Parti Milletvekili Nazım Elmas'ın yanı sıra M.C., S. S., O.K. ve A.Ç. hakkında "FETÖ/PYD'yi koruma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına karar vermişti. Yargılama 28 Şubat'ta Giresun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. - GİRESUN