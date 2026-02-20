Giresunspor Şike Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Giresunspor Şike Operasyonu: 8 Gözaltı

20.02.2026 14:10
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Giresunspor'dan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında, Giresunspor ile bağlantılı oldukları iddia edilen 8 kişi Giresun'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Giresunspor'da geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptıkları belirtilen Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal ve Tahsin Çoban gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde bazı karşılaşmalarla ilgili olarak rakip takımlar lehine bahis oynadıklarının tespit edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
