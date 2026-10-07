Girne açıklarında batan gemide naaşı bulunan üniversiteli genç Tarsus\'ta defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KTKC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında naaşı bulunan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine yönelik başlatılan arama çalışmaları sırasında ulaşılan iki naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarında birinin Hataylı Mahmut Demir diğerinin ise Mersin'de yaşayan Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından uçakla memleketlerine gönderildi. 20 yaşındaki Gönül'ün naaşı da Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ne götürülen Gönül'ü yakınları karşılayarak ağıtlar eşliğinde yürüdü. Cenazeye Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze aracı ile mahalle mezarlığına götürülen Gönül'ün naaşı kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gökmen ve Özlem çiftinin 2 çocuğundan biri olan üniversitesi öğrencisi Özgür Gönül'ün yaz tatillerinde Kıbrıs'a çalışmaya gittiği öğrenildi.