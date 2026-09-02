Girne'deki Antik Liman ve marinalardan denize çıkışlar durduruldu - Son Dakika
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Girne'deki Antik Liman ve marinalardan denize çıkışlar durduruldu

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KKTC Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği, Girne bölgesindeki Antik Liman ve marinalardan çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Dernek, bölgedeki tüm denizcilerin ve deniz turizmi işletmelerinin karara uymasını istedi; çıkışların nedeni açıklanmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği, Girne bölgesinde bulunan Antik Liman ve marinalardan çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

KKTC'nin Girne bölgesinde deniz trafiğine yönelik önemli bir karar alındı. Bölgedeki Antik Liman ve marinalardan denize çıkışların durdurulduğu açıklandı. Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği tarafından yapılan duyuruda, Girne bölgesinde bulunan Antik Liman ile marinalardan çıkışların durdurulduğu bildirildi. Dernek, bölgede faaliyet gösteren tüm denizcilere alınan karara uyulması çağrısında bulundu. Kararın ardından Girne bölgesindeki denizcilerin ve deniz turizmi işletmelerinin liman ve marinalardan çıkış yapmaması istendi. Çıkışların neden durdurulduğuna yönelik herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girne'deki Antik Liman ve marinalardan denize çıkışlar durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne'deki Antik Liman ve marinalardan denize çıkışlar durduruldu - Son Dakika
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