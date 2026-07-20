Göcek\'te Tekne Yangını: Prenses Alize Küle Döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Hamam Koyu'nda bir tekne alevlere teslim olarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde demirli bulunan "Prenses Alize" isimli teknede çıkan yangın, peş peşe duyulan patlama sesleri nedeniyle çevrede büyük paniğe yol açtı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Fethiye'den denizden yangın müdahale ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Yapılan çalışmalar sonucunda "Prenses Alize" isimli tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA