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GÖÇİZDER üyelerinin PKK'ya yardım paralarını aktardığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

İSTANBUL - Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen Göç İzleme Derneği üyelerinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardım paralarını, silahlı terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullanılmak üzere örgüte aktardıkları iddia edilen Göç İzleme Derneği'nin 24 sanıklı davası karara bağlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda 5 gündür görülen duruşmada bugün 9 tutuksuz sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada bazı sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla savunmalarını yaptılar ve son sözlerini söyledi.

1 sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Berkant Yılmaz'ı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Yılmaz'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmedildi. Mahkeme heyeti ayrıca, 23 sanığın ise üzerine atılı suçlardan kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 331 sayfalık iddianamede, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle OHAL kararları kapsamında kapatılan İstanbul GÖÇ-DER' in (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yerine 2018 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Koordinasyonu yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Göç İzleme Derneği'nin kurulduğu aktarıldı.

Derneğin amacının ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Göç İzleme Derneği'nin asıl amacının PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yaşanan göçlerin sözde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savunan, bu söylemi PKK/KCK terör örgütünün ideolojisini empoze etmek amacıyla, propaganda aracı olarak kullanan, göç eden aileleri sözde yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerinin yanında olduğu imajı vererek PKK/KCK terör örgütüne müzahir tabanın örgüte bağlılığını arttırmaya çalışan, göç eden ailelerin örgütün etrafında kenetlenmesini sağlamayı amaç edinen ve belirtilen faaliyetler üzerinden ajitasyon yaparak ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğu kaydedildi.

Maddi yardımın deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullanıldığı aktarıldı

İddianamede, Göç İzleme Derneği'nin PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi baskısı/ikili ilişkileri sayesinde ülkemizde faaliyete geçirmek üzeri sundukları projelerin Avrupa Birliğince kabul gördüğü ve belirtilen derneğe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu, ayrıca dernek içerisinde faaliyet gösteren sözde yurtsever şahısların ise projeler üzerinden gelen maddi yardımı sözde mağdur olarak belirledikleri şahıslara yardım yapıldığı şeklinde göstererek şahıslar üzerinden PKK/KCK terör örgütü adına ülkemizde eylem veya etkinlik talimatı veren örgüt tarafından kadro olarak tabir edilen deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullandığı da aktarıldı.

Avrupa Birliği'nden alınan hibelerin masraf, fatura, banka hesap hareketleri üzerinden üyelerine ve anlaşılan kurumlara aktardıktan sonra akabinde üye ve kurumlardan bağış adı altında tekrardan derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda şahıslar üzerinden aktarımının yapıldığı anlatılan iddianamede, dernek üye ve yöneticilerinin dernek binasının bir yıllık kira bedelinin ödenmesi ve ertesi gün dernek binasının satın alınması ve paravan şirket kurarak masraf ödemesi yapılması gibi muvazaalı işlemlerle paranın iz kaybının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, 23 şüpheli hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.